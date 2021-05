Muzikale herinnering in beeld: ‘Huishoudelijke kwaliteiten, ho maar’

Schilderij Picasso in New York geveild voor 85 miljoen euro, werk Van Gogh brengt 30,9 miljoen euro op

7:39 Een schilderij van de Spaanse kunstschilder Pablo Picasso (1881-1973) is donderdagavond in New York geveild voor een bedrag van omgerekend ongeveer 85 miljoen euro. Het topstuk ging onder de hamer bij veilinghuis Christie’s. Een werk van Vincent van Gogh ging voor 30,9 miljoen euro van de hand.