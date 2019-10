My Chemical Romance maakt na zeven jaar een comeback

De band My Chemical Romance maakt een comeback. Het lijkt vooralsnog om een eenmalige reünie te gaan. Op 20 december staat één show gepland in de Shrine Expo Hall in Los Angeles, zo maakte de groep vandaag bekend.

De comeback komt niet helemaal uit de lucht vallen. Jonas Brothers-zanger Joe Jonas meldde in juni al dat de band weer aan het repeteren was. My Chemical Romance-frontman Gerard Way drukte de geruchten over een eventuele reünie altijd de kop in. ,,Ik mis het spelen met de jongens wel, maar ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren’’, zo zei hij in februari nog tegen The Guardian.

Het optreden wordt de eerste show van My Chemical Romance sinds 2012. In 2013 kondigden de bandleden na twaalf jaar uit elkaar te gaan. Hun grootste succes was het album The Black Parade dat uitkwam in 2006. Wereldwijd werden er meer dan vier miljoen exemplaren van verkocht. Grote hits van de band zijn onder andere Welcome to the black parade en Teenagers.