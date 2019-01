Mysterieuze klok op nul: Krezip maakt comeback op Pinkpop

Marc de Hond vlak na huwelijks­aan­zoek opgenomen

16:07 Theatermaker Marc de Hond had het even moeilijk toen hij een dag na zijn huwelijksaanzoek donderdag werd opgenomen in het ziekenhuis. De Hond, die momenteel een chemokuur ondergaat vanwege een kwaadaardige tumor in zijn blaas, zat vrijdag met zijn kersverse verloofde Remona voor de derde keer in een week op de eerste hulp.