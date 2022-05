Na 3200 shows valt het doek voor Ellen DeGeneres: ‘Ik mocht geen ‘gay’, ‘wij’ en ‘echtgenote’ zeggen’

The Ellen DeGeneres Show is inmiddels een instituut, maar toen Ellen het idee voor haar talkshow twee decennia geleden probeerde te verkopen, zag bijna niemand het zitten. ,,Niet omdat het een ander soort show was [dan al bestond], maar omdat ík anders was’’, vertelde ze aan het begin van haar allerlaatste uitzending.

Ellen kwam in 1997 uit de kast en werd een van de bekendste lesbische vrouwen ter wereld, maar de tv-branche zag er in 2003 heel anders uit. ,,Toen we begonnen met de show, kon ik geen ‘gay’ zeggen in het programma. Ik mocht geen ‘gay’ zeggen’’, aldus DeGeneres, die sinds 2004 samen is met voormalig actrice Portia de Rossi.

Quote Ze wilden geen lesbienne primetime op tv, eens per week. Dus ik zei: oké, dan ga ik overdag op tv, elke dag. Wat denk je daarvan? Ellen DeGeneres

,,Ik zei het thuis wel vaak, natuurlijk’’, grapte ze. ,,Wat eten we bij ons gay-ontbijt, geef jij het gay-zout even aan, heeft iemand de gay-afstandsbediening gezien?’’ Dan, serieuzer: ,,Ik mocht geen ‘we’ zeggen, want dat impliceerde dat ik een relatie had met iemand. Ik kon zéker geen ‘echtgenote’ zeggen, want het was niet legaal voor homoseksuele mensen om te trouwen. En nu zeg ik de héle tijd echtgenote’’, zei ze, terwijl haar trotse vrouw in beeld kwam.

De talkshow die niemand wilde hebben, werd een groot succes. ,,25 jaar geleden cancelden ze mijn sitcom (Ellen, die liep van 1994 tot en met 1998), omdat ze geen lesbienne primetime op tv wilden, eens per week. Dus ik zei: oké, dan ga ik overdag op tv, elke dag. Wat denk je daarvan?’’

Volledig scherm Ellen DeGeneres tijdens haar laatste monoloog. © YouTube TheEllenShow

Slechte werksfeer niet de reden

Ellen stopt met haar programma omdat ze weer uitgedaagd wil worden, wat volgens haar nu niet meer gebeurt bij de show. Haar besluit heeft volgens DeGeneres niets te maken met de ophef die in 2020 een schaduw wierp over de gezellige en positieve show, waar de werksfeer volgens betrokkenen afschuwelijk zou zijn geweest. Ellen bood publiekelijk haar excuses aan, maar keerde dus wel terug.

Volledig scherm Portia de Rossi en Ellen DeGeneres. © AFP

,,Wat een mooie reis hebben we samen beleefd’’, sprak ze vandaag. ,,Als deze show je heeft laten lachen, een beetje een zetje heeft gegeven als je pijn had of verdrietig was, dan is mijn werk geslaagd.’’

Aan het einde van haar monoloog schoot ze vol. ,,Deze show heeft mijn leven voor altijd veranderd. Het is de beste ervaring die ik ooit heb gehad, meer dan ik me ooit had kunnen voorstellen.’’ Ook toen ze haar show voor de laatste keer afsloot, had ze een brok in haar keel. ,,Ik voel de liefde, en ik stuur die ook naar jullie.’’

Volledig scherm Ellen ontving in haar laatste show Jennifer Aniston, die in 2003 ook haar eerste gast was. © AP

Volledig scherm Ook Billie Eilish was te gast in de laatste aflevering. © AP

Volledig scherm Ook zangeres P!nk kwam langs in de laatste show. © AP

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: