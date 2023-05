Na Caribisch Nederland bezoekt het koningspaar deze week de vijf Waddeneilanden

Op het grootste Waddeneiland bezoeken de Oranjes onder meer Kaap Skil, het museum waar de zilveren trouwjurk uit de 17de eeuw wordt tentoongesteld , die Texelse duikers in het zogeheten Palmhoutwrak vonden. Onlangs werd een televisiedocumentaire over deze vondst en het daaropvolgende getouwtrek op televisie uitgezonden, zag ook televisiecolumniste Angela de Jong .

Later bezoeken Willem-Alexander en Máxima nog een schapenboerderij en een strandtent op Texel, waarna ze per helikopter doorvliegen naar Vlieland, waar jong (basisschool en jongerenpunt De Jutter) en oud (zorgvilla De Ton) bezoeken, alsook museum Tromp's Huys.

Een boot brengt het koningspaar vervolgens naar Terschelling, waar de koning en koningin in gesprek gaan met vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en 's avonds een voorstelling in het kader van het Oerol-festival bijwonen.

