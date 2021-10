Na de genadeslag van Derk Sauer zweeg Raisa Blommestijn en dat was maar beter ook

In mijn column van gisteren ben ik in de opsomming van coronagezichten die komende maanden de tv weer domineren, één persoon vergeten. Te weten: Leidse rechtsfilosoof en Forum-sympathisant Raisa Blommestijn, te bellen voor al uw discussies en rondetafelgesprekken als er een felle tegenstander van QR-codes en coronavaccinaties nodig is. Prompt zat ze gisteravond weer bij Jinek.