Na deze aflevering kan echt iedereen de Mol zijn

De terugblik

Het was een jaloersmakend gebeuren, de vijfde aflevering van Wie is de Mol? Laten we op deze plek vooral even stilstaan bij Erik de Zwart; de tweede afvaller van dit seizoen, radio-dj, maar bovenal ook helemaal maf van treinen. Wat zal hij knarsetandend naar die prachtige beelden hebben gekeken van de oude Tsjechische locomotieven, wagons en sporen. Zo’n zelfde giftige jaloeziestoot voelde ik bij de eerste shots van de aflevering: de overgebleven kandidaten die flink proosten met bier en wijn. Voor mijn gevoel is de horeca in Nederland al 23 weken dicht en weet ik niet eens meer hoe een tapbiertje smaakt. En daarna dat bondjesgesprek tussen Splinter en Joshua, ’s avonds laat op straat. Zelfs zo’n heimelijk afspraakje maken kan nu even niet. Gelukkig was er zaterdagavond een smakelijke aflevering van Wie is de Mol?, terwijl buiten de avondklok onverbiddelijk sloeg.