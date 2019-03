Na jaren maakt JP van Lingo zichzelf eindelijk bekend

Lingo is al een paar jaar van de buis, maar het is altijd een raadsel gebleven wie de persoon was achter de stem die uitlegde wat bepaalde woorden betekenen. Gisteravond liet Jan Peter Pellemans zichzelf aan het grote publiek zien in het programma Iedereen Had Het Erover, gepresenteerd door Art Rooijakkers. Daarin vertelde JP onder meer dat hij nog vaak mensen tegenkomt die zijn stem herkennen. ,,Ik heb nog zeker een keer per week dat mensen aan mij vragen: ‘ben jij JP van Lingo?”



In het programma blikt JP onder meer terug op een iconisch moment uit Lingo, waarin werd gezocht naar een zevenletterwoord dat begint met de letter C. Een van de deelnemers nam de gok en koos voor het woord cumshot. Hij had echter geen flauw benul wat dat betekende. Het was de taak aan JP om dat aan het grote publiek uit te leggen. Het filmpje ging vervolgens viraal.



Jan Peter Pellemans is geen onbekende in de mediawereld. Hij selecteerde onder meer kandidaten voor Wie is de Mol? en was eindredacteur bij BNN-programma’s als BNN Cash Cab, Bij Yerli en De grootste royaltykenner.