Na Kate Bush gaan ook streams Metallica door het dak door Stranger things

Wie een blik werpt op de wereldwijde Spotify-lijst van 10 juli ziet dat op die dag Running up that hill van Kate Bush met een slordige zes miljoen streams het meest afgespeelde nummer is. Meer dan bijvoorbeeld As it was van Harry Styles. Afgelopen week werd Bush zelfs bijna 50 miljoen keer gestreamd op het muziekplatform. De reden is inmiddels bekend . De 80's-klassieker zat in een cruciale scène van het eerste deel van het vierde seizoen van Stranger things .

Metallica: ‘Het is buitengewoon goed gedaan’

Op Instagram reageerde band afgelopen week: ‘De manier waarop The Duffer Brothers (de makers van de serie, red.) muziek in Stranger things verwerken, is altijd van een hoger niveau geweest. Dus we waren meer dan enthousiast dat Master of puppets niet alleen in de show is opgenomen, maar ook nog onderdeel is van zo’n cruciale scène. We waren allemaal enthousiast, het is buitengewoon goed gedaan.’



Ondertussen legt het Metallica ook geen windeieren, want Master of puppets is hard onderweg om het spoor van Running up that hill te volgen. Afgelopen week werd het nummer een kleine 15 miljoen keer gestreamd op Spotify en belandde op plek 26 van het wereldwijde weekoverzicht. De afgelopen dagen wordt het nummer per dag een slordige 2,5 miljoen keer afgespeeld. En dat voor een nummer dat op 2 juli 1986 werd uitgebracht.