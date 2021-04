Na Kylie Jenner is nu ook Kim Kardashian officieel miljardair

Kardashian heeft haar vermogen opgebouwd door middel van haar twee bedrijven: KKW Beauty en Skims. Het eerste is een make-uplijn, het tweede een kledingmerk. Ook haar realityserie Keeping up with the Kardashians, haar eigen app en een stickercollectie droegen bij aan het flinke vermogen van Kardashian. In oktober stond haar vermogen nog op zo’n 780 miljoen dollar (659 miljoen euro).



Ze is niet de eerste Kardashian-telg die in de lijst staat. Halfzusje Kylie Jenner ging haar al voor. Ze werd de jongste selfmade miljardair ooit op slechts 21-jarige leeftijd en passeerde daarmee Facebook-baas Mark Zuckerberg. Die werd ‘pas’ op zijn 23ste miljardair. Ook Kylie heeft een eigen make-uplijn: Kylie Cosmetics.