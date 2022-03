Na moeilijke maanden: Alec Baldwin en echtgenote verwachten zevende kindje

Hilaria kondigde het gelukkige nieuws aan via een filmpje op Instagram. Daarin is ze met haar man Alec en hun zes kinderen te zien: María Lucía Victoria (13 maanden), Eduardo ‘Edu’ Pao Lucas (18 maanden), Romeo Alejandro David (3,5), Leonardo Ángel Charles (5), Rafael Thomas (6) en Carmen Gabriela (8). ‘Na heel wat ups en downs de afgelopen jaren hebben we opwindend nieuws en een grote verrassing: deze herfst komt er een nieuwe Baldwinito’, klinkt het. ‘We waren er vrij zeker van dat ons gezin compleet was, maar we zijn extreem gelukkig met deze verrassing. Ik deel het moment waarop we de kinderen het nieuws vertelden met jullie. Zoals jullie kunnen zien, zijn ze heel erg blij.’

Aan People laten Alec en Hilaria nog weten: ,,We hebben in onze trouwringen ‘somos un buen quipo’ (we zijn een goed team) gegraveerd. We zeggen dat constant tegen elkaar, dat we een goed team zijn. Een van de mooiste dingen die mijn kinderen hebben ervaren dankzij deze grote familie, is dat het hart met elk nieuw broertje of zusje nog kan groeien.”



Alec Baldwin, die ook een 26-jarige dochter, Ireland, heeft uit een eerdere relatie, heeft er een paar moeilijke maanden opzitten. In oktober vorig jaar vuurde hij op de set van Rust per ongeluk een wapen af dat bedoeld was als rekwisiet. Het was niet de bedoeling dat het wapen geladen zou zijn. Dat leidde tot de dood van de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins. Het onderzoek naar het incident loopt nog steeds.