Na negen jaar gaat het weer mis in De slimste mens: kandidaten eindigen precies gelijk

,,O shit”, sipte Van van de Vijver, die zelf de dagwinnaar had kunnen zijn. De EO-presentator was als laatste aan de beurt geweest in de ronde van het Collectieve Geheugen. Hij stond op 377 seconden, maar treuzelde te lang en liet de klok tot 371 lopen. ,,Dus ja, hoe gaan we dit oplossen?”, stelde presentator Philip Freriks hardop de vraag, om zelf onmiddellijk het antwoord te geven: ,,Ik heb hier een benaderingsvraag. Jullie hebben een kaartje en schijven daar het antwoord op. Degene die het dichtstbij zit, is de slimste van de dag.”

Opnameleider met een papiertje

Het is maar liefst negen jaar geleden dat twee kandidaten voor het laatst én eerst gelijk eindigden in een Slimste-aflevering. Op 26 augustus 2014 verzamelden presentator Erik Dijkstra en radio-dj Timur Perlin beiden 254 seconden. ,,Een unieke situatie”, zei Philip Freriks toen, waarna de opnameleider een papiertje en pen uitdeelde aan de twee kandidaten en de presentator een benaderingsvraag stelde: hoeveel kilometer is het van de Dam in Amsterdam naar het Vrijthof in Maastricht rijdend via de A2? Dijkstra schreef 270 op, Perlin 2010. Het antwoord was 217 kilometer, waarna Dijkstra de ‘finale’ moest spelen tegen Maurice Wijnen.



Evenals Van van de Vijver won Dijkstra, die ook de finale van het hele seizoen haalde. Daarin miste hij op een haar na de eindzege, die naar Art Rooijakkers ging. Het was een legendarische eindstrijd. Rooijakkers had nog maar 4 seconden over, waarna Dijkstra de beurt kreeg en aan één goed antwoord genoeg had om de winst binnen te slepen. Op de vraag wat hij wist van de Nacht van Schmelzer kwam echter geen goed antwoord, waarna hij de klok te ruim onder de 4 seconden van Rooijakkers liet lopen: niet op 3 maar op 1. Op de laatste vraag ‘wat hij wist van korfbal’ zou één goed antwoord genoeg zijn voor de eindzege. ‘Korf’ zat daar niet bij, waarna Rooijakkers won.