Na ontslag sidekicks ontbreekt ook Ruud de Wild op de radio: ‘Te ziek’

,,Ruud zei dat hij zich beduusd voelde, hij was wat warrig”, aldus Rabbering. ,,Dat is natuurlijk normaal bij Ruud. Maar toch leek het verstandiger om even goed uit te zieken.” Het is niet bekend hoe lang De Wild afwezig zal zijn.



De dj meldde gisteren in de uitzending al besmet te zijn met het coronavirus en zich ‘verrot’ te voelen. Toch besloot hij gewoon radio te gaan maken, vanuit huis. Zijn vriendin, Olcay Gulsen, maakte vorige week al bekend besmet te zijn met het virus.



Behalve Ruud zelf ontbraken dus ook Thijs Maalderink en Cielke Sijben, zijn vaste sidekicks. Het tweetal, dat al jarenlang samenwerkt met De Wild, zijn vrij abrupt uit het programma verwijderd. Sijben is al sinds januari 2017, toen De Wild met zijn middagshow op Radio 2 begon, te horen. Maalderink kwam daar eind 2018 bij. De twee worden bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren, maar er is voor hen geen nieuwe plek bij de omroep. ,,Op korte termijn zien we voor Cielke en Thijs bij KRO-NCRV helaas geen mogelijkheden, maar we gaan graag met Cielke en Thijs in gesprek als die zich in de toekomst wel voordoen.”



Volgens KRO-NCRV is besloten de contracten van Maalderink en Sijben niet te verlengen vanwege een nieuw format.