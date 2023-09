Na overleg met nabestaanden: Clairy Polak komende week nog te zien in De slimste mens

Clairy Polak werkte deze zomer mee aan een nieuwe reeks van De slimste mens. Als vragensteller in de ronde Open Deur stelde zij de kandidaten de bekende vraag ‘Wat weet u van?’ De studio-opnames waren van eind mei tot eind juni. De opnames voor de Open Deur vragen vonden plaats in maart en april. Komende week is Polak nog tweemaal te zien. ,,Zij zit nog in de afleveringen van dinsdag en donderdag. In overleg met de nabestaanden laten we de vragen intact en voegen we een zinnetje in beeld toe over haar overlijden”, laat eindredacteur Harm Jan Kinkhorst weten. De kennisquiz gaat vanaf maandag de finaleweek in.