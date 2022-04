Na twee sobere verjaardagen mag prinses Ariane (15) weer een feestje geven

Hoe zij haar verjaardag dit jaar inricht, is niet bekend. ,,Als het dit jaar mooi weer is, kan ze er wellicht wel even op uit”, vertelde Máxima vorig jaar vlak voor de verjaardag van Ariane aan Shownieuws. “De optie was om buiten te zijn, maar als het zo slecht weer is... dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. We kijken donderdag wat de weervoorspellingen zijn. Anders wordt het helaas een digitale viering.”

Ariane Wilhelmina Máxima Ines, zoals de prinses voluit heet, werd op 10 april 2007 geboren in Den Haag. Ze is na haar zussen Amalia (18) en Alexia ( 16) de derde in de lijn van Nederlandse troonopvolging. Prinses Ariane gaat naar school op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet en in haar vrije tijd houdt ze van paardrijden, hockey, tekenen, gitaar spelen en jazzballet.

Ook prins Floris is vandaag jarig. De vierde en jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven is 47 jaar geworden. De prins klust bij als dj en staat met Koningsdag op het festival Kingsland. Maar eerst gaat hij op Koningsdag met de familie naar Maastricht, waar de koninklijke familie dit jaar de verjaardag van Willem-Alexander viert.

De viering van Koningsdag met de Oranjes in Maastricht werd twee keer uitgesteld vanwege corona. Zoals de plannen er nu voorstaan, krijgt Nederland voor het eerst sinds 2019 (in Amersfoort) weer een Koningsdag zoals uit het vorige decennium. Dus met tienduizenden toeschouwers langs de route, veel aandacht voor de gaststad en de omliggende regio (de van origine Maastrichtse acteur Jon van Eerd presenteert een quiz over de Maastrichter gebruiken en taal) en met de nodige optredens. André Rieu en zijn orkest musiceren op het Onze Lieve Vrouweplein, de Limburgse band Rowwen Hèze verzorgt de slotact op het Vrijthof.

