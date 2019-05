Na Undercover kijk je heel anders naar de barbecueënde huisvader in de Jumbo-reclame

Het nieuws van dinsdag over een opgerolde Albanese bende die jarenlang een grootschalig drugsnetwerk runde in Limburg, voelde bijna als een reclamespot voor Undercover. Want het is min of meer het script van de Vlaamse serie die sinds een week of drie op Netflix staat. Denk aan Penoza met een vleugje New Kids, maar wel gebaseerd op ware feiten en zonder twijfel de beste Nederlandstalige reeks in lange tijd, al is de ondertiteling onmisbaar.



Het blijft lastig voor mij om op deze plek over zo’n on demand-productie te schrijven. Want: op welk moment doe ik dat? Alleen bij de start, als hij kakelvers is? Dan heeft u hem waarschijnlijk nog niet gezien. Ikzelf had ook pas afgelopen weekend tijd om eraan te beginnen, met dank aan de flutprogrammering op vrijdagavond. Maar als u hem wél al een paar weken geleden hijgend heeft gebinged - want dat doe je, na één aflevering stoppen is onmogelijk - dan voelt het lezen van dit stukje alsof de juffrouw uit de krant ineens Medisch Centrum West en De Fabriek heeft ontdekt.