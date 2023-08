Na verblijf in luxe villa weten Spaanse media het zeker: Shakira en Hamilton daten

De zangeres van Whenever, Wherever zou onlangs de Coco Loco villa op Ibiza hebben gehuurd, een exclusief onderkomen met een heerlijk zwembad en prachtig uitzicht over de Middellandse Zee. Ze zou daar niet alleen zijn geweest.

Iets verloren

,,We kunnen bevestigen dat Hamilton ‘s avonds is langsgekomen”, aldus presentatrice Tamara Gorro van het tv-programma Y ahora sonsoles. ,,We kunnen ervan uitgaan dat hij Shakira heeft gezien, want hij was vast niet op zoek naar iets dat hij er had verloren.” De ontmoeting is door meer Spaanse media gemeld.

Al sinds mei is het Brits-Colombiaanse tweetal af en toe samen gezien. Van bezoekjes van Shakira aan de paddock tijdens het Formule 1 raceweekend in Barcelona, tot aan uitstapjes op een luxe schip van de voormalig wereldkampioen autoracen vlakbij Miami. Shakira is alleen sinds ze in juni 2022 bekend maakte van Barcelona-voetballer Gerard Piqué te zullen scheiden.

Coureur Lewis Hamilton vorig week op het Belgische circuit van Spa-Francorchamps. © Pro Shots / Michael Potts

Toch zou van een serieuze relatie geen sprake zijn. De Spaanse shownieuws-journalist Jordi Martin die volgens Spaanstalige media Shakira’s verrichtingen op de voet volgt, stelt dat hij contact heeft gehad met de entourage van de Colombiaanse zangeres.

Mexicaanse actrice

,,Er is me, onder anderen, bevestigd dat er iets meer is geweest dan een vriendschap. Maar beiden hebben heel duidelijk aangegeven dat er niets serieus was en dat er voor beiden volledige vrijheid bestaat om te doen en laten wat ze willen.”

De coureur voor Mercedes lijkt overigens wel gecharmeerd van knappe Latina dames. Na de Grand Prix op Silverstone werd Hamilton ook al gezien aan de zijde van de Mexicaanse actrice Eiza Gonzalez.