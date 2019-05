Na winst op het Songfestival nu een Europese carrière voor Duncan?

Het kán. ABBA en Céline Dion bewezen het al. Wie na zijn Songfestivalzege het juiste parcours volgt, kan er een glanzende internationale carrière aan overhouden. Maar veel vaker gaat het mis. Dan blijkt de Songfestivalwinst een eenzame piek in een steeds verder afkalvende loopbaan. Wie herinnert zich Marie N, Lena of Emmelie de Forest? Ze wonnen alledrie na de eeuwwisseling het Songfestival, maar slaagden er nimmer in een substantiële carrière op te bouwen. Zelfs hun winnende liedjes (I Wanna, Satellite en Only Teardrops) raakten vergeten.

Hoe groot is de kans dat Duncan Laurence (net 25 jaar geworden) na zijn glorieuze zege van zaterdagavond over een aantal jaren in één adem wordt genoemd met de grootheden die het Eurovisiecircus voortbracht? Hij heeft het voor een groot deel zelf in de hand. Wat zeker is: zonder deugdelijk én onmiddellijk in werking tredend plan is hij hoe dan ook kansloos.

Toen zangeres Netta afgelopen week werd gevraagd wat haar Songfestivalzege met de feministische hymne Toy haar had gebracht, antwoordde ze: ‘Alles wat ik maar wilde.’ Netta moet een vrouw van beperkte wensen zijn. Ze slaagde er in een jaar tijd in om twee liedjes op te nemen. Ze werden nergens buiten haar thuisland een succes.

Volledig scherm De vorige winnares Netta Barzilai. © AP

Aardige boterham

Ze kreeg als uittredend kampioene zaterdagavond nog haar laatste moment in de internationale spotlights, maar zal daarna veroordeeld zijn tot een steeds verder vergelende rol in het nostalgische Songfestivalcircuit. Nu is daar – zie Nicole en haar Ein Bisschen Frieden – best een aardige boterham in te verdienen, maar de achterkant van de roem is in haar optredens wel erg zichtbaar. Hetzelfde geldt voor Conchita Würst, die elke denkbare Gay Pride ter wereld bezocht na haar zege met Rise like a Phoenix, maar onderweg de stemmers van buiten de LHBT-gemeenschap volledig vergat.

De succesvoorbeelden van ABBA en Céline Dion kenden verschillende routes naar mondiaal succes. In het eerste geval was er het magische talent van songschrijvers Benny en Björn dat simpelweg onhoudbaar was. Toen Dion won was ze 20 jaar en niet gezegend met de gave van het schrijven van eigen liedjes. Met zorgvuldig management, de keuze voor de juiste hitcomponisten en een nauwkeurige balans tussen de Franstalige en Engelstalige markt, werkte Dion (Canadese van geboorte, winnares voor Zwitserland) zich naar de top. Het planmatige werken van haar man én manager René Angelil betaalde zich uit.

In die zin begint Duncan Laurence goed. Hij vertelde deze week zelf hoe hij na zijn eerste stappen in de schijnwerpers bij The Voice of Holland bewust in rust naar het vervolg van zijn loopbaan. Hij schaafde jaren aan zijn eigen liedjes en werkte aan zijn netwerk in de muziek. Dat laatste bleek vruchtbaar. Hij stelde recent Ilse DeLanges manager Karim Shawky aan als zijn eigen nieuwe manager en tekende een contract bij het wereldwijd vertakte platenlabel Universal Music.

Paradiso

Samen kondigden ze deze week al een complete Europese tournee aan. Laurence, die in de week voor het Songfestival voor het eerst een eigen concert gaf, treedt in december op in onder meer zalen in Zweden, Duitsland en Denemarken. Al in juli speelt hij voor het eerst in Paradiso in Amsterdam.

Het past bij de strategie van het ijzer smeden wanneer het heet is. Een Songfestivalwinnaar moet razendsnel tonen dat hij niet samenvalt met zijn winnende liedje, maar breder inzetbaar is. In die zin zal Laurence ook spoedig met een album moeten komen. Zeker nog dit jaar, maar het liefst al direct na de zomervakantie.

De Zweedse zangeres Loreen scoorde in 2012 de grootste Eurovisiehit van de afgelopen 25 jaar met Euphoria. Ook zij had de juiste marketingmachinerie om zich heen. Toch bleek toen eind oktober haar eerste album Heal verscheen haar momentum al grotendeels vervlogen. Of was het de kwaliteit van die plaat (nergens van het niveau van Euphoria) die haar mondiale aspiraties in de knop brak? In 2017 schreef ze zich opnieuw in voor het Zweedse Songfestival. Ze strandde in de voorrondes.

Popidool

Dezelfde dalende lijn volgde ook Måns Zelmerlöw, die met zijn popsterrenuiterlijk en Europese hit Heroes gereed leek voor een loopbaan als popidool. Zijn vervolgliedjes bleken simpelweg niet goed genoeg voor een vervolg.

Het is op dat punt dat Duncan Laurence zich zal moeten concentreren. Als straks de confetti van deze zege is neergedaald, moet hij de studio in. Zijn concert in Amsterdam van drie weken terug bewees dat hij al in bezit is van sterk én internationaal klinkend materiaal. Dat aanscherpen en opnemen, moet nu zijn eerste prioriteit zijn.