Naakte Miljuschka: Wees trots op jezelf, laat je strandlijf zien

Bij de selfie waarop Miljuschka op de grond zit, haar handen voor haar borsten houdt en geen make-up draagt, schrijft ze dat de quarantaine-kilo’s eraan zitten. ,,Onzekerheid is weer voelbaar in de lucht omdat velen weer vrezen om straks in een bikini rond te lopen’’, schrijft ze. ,,Het overgrote beeld wat we voorgeschoteld krijgen op Instagram is niet haalbaar voor velen, ook niet voor mij.’’



Tegelijkertijd realiseert ze zich dat haar eigen foto’s vaak van top tot teen gestyled zijn. Vaak wordt Miljuschka door haar eigen vriend Philip gefotografeerd, in haar eigen woonboerderij waar de twee een fotostudio bouwden. Daarover zegt ze: ,,Niet vanwege photoshop, want daar ben ik op tegen. Filter nog tot daaraan toe. Maar vanwege het feit dat ik met een team werk. Maar wees bewust. Er is een heel leger voor nodig om me zo op de foto te krijgen. Make-up, styling en fotograaf.’’

Miljuschka vindt dat de balans te veranderen is en zou het daarom mooi vinden om onder de hashtag ‘eerlijke foto’ reële beelden te zien. ,,Zodat die foto’s het normale beeld worden voor jou, mij, onze kids, partners etc. Geniet van je lijf, elkaar en het leven. Zeker in deze tijd realiseren we ons des te meer hoe belangrijk de normale kleine dingen in het leven zijn. Hoe zonde het is om je tijd te verdoen aan zelfhaat, jezelf af te zonderen vanwege onzekerheid en crash-diëten.’’