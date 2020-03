Najib Amhali komt met show vanwege 25-jarig jubileum

Tegenover Halman is Najib openhartig over de druk en rivaliteit in de Nederlandse comedyscene. Daarnaast vertelt Amhali over zijn verslavingen. ,,Het zit een beetje in de genen bij de familie van mijn vaders kant: mijn vader was alcoholist en mijn opa gokte. Je ziet je vader dan dronken worden. Maar je bent een jaar of zestien en dan is het vooral in mijn cultuur niet gebruikelijk om je vader tegen te spreken.”



Door die cultuur waarin hij opgroeide, was het moeilijk om over zijn gevoel te praten en emoties te tonen. Gelukkig kon hij het podium gebruiken als uitlaatklep, ook toen zijn vader overleed. ,,Ik moest huilen, maar mijn oom zei: we zijn mannen en we moeten niet huilen. Ik snapte er niks van. Ik moest het een plek geven: op een gegeven moment begon ik erover te praten in mijn show en het werd een soort therapie.”



Amhali lijkt meer op zijn vader dan hij eerst durfde toe te geven. ,,Mijn vader was een gangmaker, dat is waar ik het talent van heb.”