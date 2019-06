Nasrdin Dchar brengt ode aan 50 jaar Marokkaanse migratie

Met de voorstelling Mabrouk, die op vrijdag 12 juli eenmalig te zien is in het Zuidplein Theater in Rotterdam, willen de makers aandacht vragen voor deze mijlpaal. ,,Het wordt een avond voor hen die dromen hebben opgeofferd voor een toekomst voor de kinderen die ze nog moesten krijgen”, aldus Dchar. ,,Een avond met een lach en een traan over Marokko, over Nederland. Over jong en oud zijn. Over generaties en dromen. Over overleven en leven.”



Mabrouk, wat gefeliciteerd betekent, speelt zich af door het gehele theater met een bazaar, live muziek, verhalen, film en (theater)performances. Speciaal voor deze gelegenheid schreven en spelen Nasrdin Dchar en Fadua El Akchaoui een voorstelling in de grote zaal, begeleid door het Amsterdams Andalusisch Orkest en met eindregie door Floris van Delft. In samenwerking met Verhalenhuis Belvèdere zijn deze avond migratieverhalen te beluisteren van en tussen verschillende generaties Marokkaanse Rotterdammers.



Daarnaast is er een voorproefje van Opa Zegt te zien: een documentaire over Marokkaanse migratie van het Arab Filmfestival Rotterdam. De bazaar is georganiseerd in samenwerking met Djemaa el Fna Rotterdam. Kaarten zijn vanaf vandaag te bestellen.