Natascha Molly uit Op zoek naar Maria: ‘Ik ben geen ruwe diamant meer’

Voor de Papendrechtse Natascha Molly voelt het nog steeds onwerkelijk: zondag betreedt zij voor de zesde keer het podium van het Circustheater in Den Haag voor de zoektocht naar Maria uit de wereldberoemde musical The Sound of Music. ,,Normaal gesproken verschuil ik me achter een bepaalde rol op het podium. Nu sta ik daar echt als mezelf.”