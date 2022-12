Nazaten van Duits-Joodse bankier proberen via rechter schilderij van Van Gogh terug te krijgen

Nazaten van de Duits-Joodse bankier en kunstverzamelaar Paul von Mendelssohn-Bartholdy hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen om een bekend werk van Vincent van Gogh in hun bezit te krijgen.

Ze claimen dat de huidige eigenaar, de Japanse verzekeringsmaatschappij Sompo Holdings, afwist van de nazi-geschiedenis rond het schilderij toen ze het in 1987 op een veiling in Londen kocht, zo meldt The Art Newspaper.

Het gaat om een van de stillevens van de Zonnebloemen die Van Gogh in 1888 en 1889 schilderde in het Zuid-Franse Arles. De Berlijnse bankier Von Mendelssohn-Bartholdy had het werk in bezit, maar verkocht in 1934 werken uit zijn kunstcollectie uit angst om doelwit te worden van het nazi-regime.

Een voorloper van Sompo Holdings kocht het schilderij 35 jaar geleden voor 40 miljoen dollar (37 miljoen euro), destijds een recordbedrag. De nazaten van Von Mendelssohn-Bartholdy stellen dat de verzekeraar “roekeloos onverschillig” is geweest over het verleden van het werk. Een woordvoerder van de onderneming spreekt de beschuldigingen tegen.

De aanklacht is ingediend in bij een rechter in de Amerikaanse stad Chicago, waar Sompo Holdings ook gevestigd is. De nazaten willen het schilderij terug of een schadevergoeding van 750 miljoen dollar. Het werk hangt momenteel in een museum in Tokio.