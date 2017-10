NCIS moet het na 14 jaar doen zonder forensisch specialiste Abby

Op Twitter had Pauley er zelf ook nog wel iets over te melden. Ze ging in op de vele geruchten die er rondzingen en vertelde ook nog dat het besluit al veel eerder was genomen. Volgens de actrice is dat in goed overleg gegaan. ,,Nee, CBS en de mensen van NCIS zijn niet boos op me", schrijft ze. Ze roept haar fans tenslotte op dit seizoen nog extra te genieten van Abby. ,,Ik hou net zoveel van haar als jullie!"