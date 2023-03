Nederland als 14de aan de beurt in halve finale songfestival

Vrouw van Pilatus wordt nieuw personage in The Passion

KRO-NCRV introduceert op 6 april in de dertiende editie van The Passion een nieuw personage. Claudia Procula, de vrouw van de Romeinse politicus Pilatus, gaat een belangrijke rol vertolken. Ze wordt gespeeld door actrice Nhung Dam. Haar verhaal wordt verder uitgediept in The Passion Hemelvaart op 18 mei, maakte de omroep woensdag bekend.