Nederland in tien jaar tijd van flop naar top op Eurovisie Songfestival

Ze was nog maar 18 en kon er ook zo weinig aan doen. Toch staat de draaiorgelact van Sieneke (Shalalie) sinds 2010 symbool voor Nederlands falen op het Songfestival. Sindsdien is er veel veranderd. Een terugblik op de recente historie.

Het draaiorgel van Sieneke schudde ‘ons’ weliswaar wakker, de indianentooi van Joan Franka luidde de ommekeer in. De Nederlandse delegatie op het Songfestival van 2012 vertrok niet erg vrolijk vanuit Bakoe. In Azerbeidzjan had Joan Franka het in de halve finale niet gered. Weer niet voor Nederland, dat al acht keer op een rij niet had kunnen doordringen tot de eindstrijd. You and me van Joan Franka kreeg 35 punten en werd kansloos vijftiende in de halve finale.

Diskjockey Daniël Dekker is voor omroep AvroTros al jaren lid van de Nederlandse delegatie. Aan deze site vertelde hij onlangs hoe zeven jaar geleden een Nederlands plan werd geschreven om weer echt mee te doen bij het jaarlijkse liedjesfestival. Want na een lange reeks mislukkingen sinds 2005 met respectievelijk Glennis Grace, Treble, Edsilia Rombley, Hind, De Toppers, Sieneke, de 3Js en Joan Franka hunkerde ons land naar een fatsoenlijk Eurovisie-optreden. Op zijn minst een plaats in de finale.

,,We zagen tijdens die editie van 2012 het Zweedse team van nabij aan het werk, met zangeres Loreen en haar nummer Euphoria’’, zei Dekker. ,,Joan Franka, een hartstikke lieve meid en een goede zangeres, was nog heel onervaren. Zweden voerde dat jaar een bijna militaire missie uit. Een perfecte harmonie van show en liedje. Loreen won glansrijk. Dat wilden wij ook.’’

De Nederlandse delegatie wilde met professionele, liefst flink ervaren artiesten gaan werken die mee wilden in zo’n militaire oefening à la Zweden. De hulp kwam uit onverwachte, maar welkome hoek; Anouk meldde zich. Met de hymne Birds haalde zij de negende plaats in Malmö. De nieuwe Nederlandse focus bracht succes en niet voor het laatst. Sinds 2013 ging het nog maar één keer mis. In 2015 slaagde Trijntje Oosterhuis er in haar opvallende scheurjurk niet in om met Walk Along de eindstrijd te bereiken.

Tot gisteravond waren de Common Linnets (Ilse DeLange en Waylon) het succesvolst, zij werden in 2014 tweede met Calm after the Storm. Na Trijntje haalden Douwe Bob (Slow Down), O’G3NE (Lights and Shadows) en Waylon (Outlaw in ‘Em) allemaal de finale.