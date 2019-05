Nederland krijgt extra repetitie in songfestivalarena Tel Aviv

Zondag was er ook al een extra technische repetitie vanwege de technische issues met de lichtbal die er nog waren na Duncans tweede repetitie. ,,Het is heel fijn dat ze nog extra dingen wilden checken voor de zekerheid’’, zei Duncan zondagavond daarover op de oranje loper. Zo'n extra technische repetitie is niet heel uniek, benadrukte hij. ,,Er wordt nu heel erg gedaan alsof dat alleen voor Nederland was, maar dat was helemaal niet zo. Het gebeurde bij meerdere landen.’’