Nederland zendt animatiefilm Knor in voor Oscar na historische nominaties Gouden Kalveren

De Nederlandse bioscoopfilm Knor wordt namens Nederland ingezonden als kandidaat voor de Oscar voor beste lange animatiefilm. Dat hebben SEE NL, dat de films inzendt namens Nederland, en distributeur Gusto vandaag bekendgemaakt. Het is de eerste maal in de geschiedenis dat Nederland een zogenoemde stop-motionfilm inzendt. Gisteren werd nog bekend dat de film als eerste animatieproductie ooit kans maakt op Gouden Kalveren .

Knor, die nu in de Nederlandse bioscopen draait, is gebaseerd op het boek De wraak van Knor van schrijver Tosca Menten. De film vertelt over het meisje Babs, dat voor haar negende verjaardag van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau krijgt. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee, maar Babs mag het diertje houden op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt. Dan blijkt opa echter andere plannen te hebben met Knor.

De belangrijkste rollen in de film zijn ingesproken door Jelka van Houten, Kees Prins, Henry van Loon en Alex Klaasen. Knor is geen live-actionfilm, maar een stop-motionanimatie. Dit betekent dat een regisseur zijn beelden krijgt door poppen van klei of plastic shot voor shot te fotograferen terwijl de pop in elk shot een net iets andere houding heeft. Door deze beelden achter elkaar af te spelen, lijkt het alsof de poppen bewegen. Deze techniek is bijvoorbeeld ook gebruikt voor de Britse reeks Wallace & Gromit, over een man en zijn hond.

Knor van regisseur Mascha Halberstad en producent Marleen Slot is ook genomineerd voor vier Gouden Kalveren, waaronder het beeldje voor beste Nederlandse film van het jaar. In de bioscoop heeft Knor al meer dan 50.000 bezoekers getrokken. De Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt, maakt op 24 januari bekend of Knor daadwerkelijk een nominatie krijgt. In 2015 kreeg de Nederlandse animatie A single life een nominatie in de categorie korte animatiefilm.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nominaties voor de Televizier-ring, de clash tussen Angela de Jong en Johan Derksen, het statement van Linda de Mol en het schrappen van Het Dorp. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: