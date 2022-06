Nederland ziet Oostenrijk weer staan na 60 jaar zonder staatsbezoek: ‘Schoonheidsfoutje’

Amber Heard in beroep tegen vonnis in smaadpro­ces Johnny Depp

Actrice Amber Heard gaat in beroep tegen de uitspraak in het proces waarin ze tegenover haar ex-man, acteur Johnny Depp, stond. Hun advocaten zouden vrijdag de regeling tussen de twee partijen uitwerken, maar in plaats daarvan liet Heards verdediging weten dat ze in beroep gaat.

25 juni