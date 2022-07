Nederlandse animatiefilm Knor al verkocht aan vijftien landen

Knor is gebaseerd op het boek De Wraak van Knor van schrijver Tosca Menten. De film vertelt over het meisje Babs dat voor haar negende verjaardag van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau krijgt. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee. Alleen op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt, mag Babs hem houden. Maar dan blijkt opa stiekem andere plannen te hebben met Knor.

De belangrijkste rollen in de film zijn ingesproken door Jelka van Houten, Kees Prins, Henry van Loon, Loes Luca en Alex Klaasen. Knor is geen liveactionfilm, maar een stop-motionanimatie. Dit betekent dat een regisseur zijn beelden krijgt door poppen van klei of plastic shot voor shot te fotograferen terwijl de pop in elk shot een net iets andere houding heeft. Door deze beelden achter elkaar af te spelen, lijkt het net alsof de poppen bewegen. Deze techniek wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de Britse reeks Wallace & Gromit, over een man en zijn hond.