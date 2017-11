Nederlandse documentaire maakt kans op Europese Oscar

De western Brimstone van regisseur Martin Koolhoven haalde de eindronde niet. De film verloor in de voorselectie, bepaald door vakleden van de European Film Academy, van films uit Zweden (The Square), Rusland (Loveless) en Griekenland (The Killing of a Scared Deer).



Met vier nominaties lijken The Square, die donderdag in Nederland in première gaat, en het Russische Loveless dat al enkele weken in Nederland wordt vertoond de grote favorieten te zijn.



Bij de beste actrices werden onder anderen Isabelle Huppert (voor Happy End van Michael Haneke) en Juliette Binoche (Bright Sunshine in) voorgedragen. Bij de acteurs zijn onder anderen Jean Louis Trintignant (Happy End) en Colin Farrell (The Killing of a Sacred Deer) kanshebbers.



De winnaars worden begin december in Berlijn bekend gemaakt.