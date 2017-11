Nederlandse Nicky rekent op finaleplaats Miss Universe

Het spektakel is te vergelijken met de verkiezing van Miss Nederland, maar dan 'veel en veel groter', aldus Nicky. ,,Er doen 92 landen mee, maar de meiden zijn heel lief voor elkaar. We zitten toch allemaal in hetzelfde schuitje." Over haar eigen kansen is ze realistisch. ,,Je weet nog niet naar wat voor meisje ze op zoek zijn. Als ze een Indonesisch type zoeken, dan val ik af", zegt Nicky.



De jury heeft nu al de top 16 bepaald, maar de 92 deelneemsters horen pas tijdens de finale op zondag of ze daar bij zitten. Toch heeft Nicky er vertrouwen in. ,,Ik heb mijn interview met de jury al achter de rug en dat ging goed. De laatste 16 heb ik denk ik wel gehaald".