Nederlandse producties maken kans op Internationale Emmy in New York

Acteur Gerard Butler zamelt geld in voor schade na bosbranden

18 november Gerard Butler is begonnen aan een geldinzameling voor de wederopbouw van verwoeste huizen na de aanhoudende bosbranden in de staat Californië. De acteur, wiens huis deels is vernield door de branden, haalde dit weekend met een benefietdiner meer dan 2 miljoen dollar op voor het heropbouwen van huizen.