Nederlandse Top Gun! Met Hoogvliegers maakt de luchtmacht F-16's sexy

Het moet worden gezegd: aanlokkelijk oogt de wereld van vliegers in opleiding bepaald niet in de eerste aflevering die zaterdag bij de EO wordt uitgezonden. De drie hoofdrolspelers Rutger (Josha Stradowski), Guus (Soy Kroon) en Leyla (Sinem Kavus) melden zich daarin op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Wanneer Guus zich heeft misdragen, moet de hele groep daarvoor boeten en honderd keer opdrukken. Hijzelf gaat op ‘suicide watch’, zoals dat heet. Altijd en overal moet er iemand met hem mee. Zelfs op het toilet. Met bestek eten is taboe.



Voor wie het zich afvraagt: ja, soortgelijke taferelen gebeuren echt op de KMA, beaamt één van de vliegers van de luchtmacht na afloop van de voorpremière deze week in Den Haag. Om het kameraadschap te bevorderen. Dat klinkt niet heel uitnodigend. Maar al snel verschijnen in de serie de eerste spectaculaire beelden van lestoestellen die een looping maken. Daar zullen veel kijkersharten ongetwijfeld wel sneller van gaan kloppen.



De luchtmacht heeft alles uit de kast getrokken om van deze Nederlandse Top Gun daadwerkelijk de ultieme jongensdroom te maken. Acteur en hoofdrolspeler Josha Stradowski mocht bij hoge uitzondering zelfs meevliegen in een echte F-16, wat unieke Nederlands tv-beelden oplevert. Met bijna 2000 kilometer per uur raasde hij boven de woestijn in Arizona. ,,Het meest extreme wat ik ooit heb gedaan”, zegt hij. En een voorrecht bovendien. Normaal zijn dit soort vluchten voorbehouden aan vip’s; koningin Máxima was een van de laatsten die plaatsnam in het toestel met dubbele cockpit. Maar het is ook afzien. Veel mensen moeten overgeven. Het was Stradowski’s grootste angst dat hij alle shots zou verprutsen met rondvliegende etensresten. ,,Alle beelden moesten in deze ene vlucht worden geschoten. Het was ook mijn allereerste keer in zo’n toestel, dus realistischer dan dit wordt het niet in de serie.’’