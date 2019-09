Neef Meghan Markle gearresteerd voor naaktloperij in Hollywood

spoiler alert The Masked Singer (RTL 4) slaat met 1,5 miljoen kijkers dansshow concurrent SBS 6 aan diggelen

13:07 Het nieuwe RTL 4-programma The Masked Singer, een uit Zuid-Korea afkomstig tv-format dat inclusief Nederland al in 19 landen een ongekende kijkcijferhit is, blijkt ook in ons land te worden omarmd. Naar de eerste aflevering, gisteren op primetime bij RTL 4, keken bijna 1,5 miljoen belangstellenden. Daarmee veroverde de show met spectaculair vermomde BN’ers een riante tweede positie in de kijkcijfer top 5.