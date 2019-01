Negentiende seizoen Wie is de Mol? opent met een kijkcijferrecord

In de eerste aflevering van dit seizoen van Wie is de Mol? ontbrak wellicht nog het spektakel. Pas bij het derde spel ging het goed mis, maar zelfs toen wist de groep nog per ongeluk geld te verdienen voor de pot. Bij een fietsopdracht moesten de kandidaten in groepjes zich melden om een envelop met geld op te halen. Geen van de deelnemers leek echter de opdracht precies te begrijpen en dat maakte het voor de Mol natuurlijk een ideaal speelveld.



Ook het geld van de eerste opdracht ging in rook op. De kandidaten kozen vrijwel allemaal voor vier vrijstellingen om de groep compleet te houden. Dat lukte. Aan het eind van de aflevering hoefde niemand naar huis. Evelien de Bruijn, Merel Westrik, Nikkie de Jager en Evi Hanssen hadden allemaal een vrijstelling. Dat betekende wel dat een van de vier vrouwen de test het slechtst gemaakt heeft en door het oog van de naald is gekropen.



Voor Rik van de Westelaken was dit de eerste aflevering dat hij Wie is de Mol? presenteerde. Hij was al eerder te zien als kandidaat, in 2015 won hij het AVROTROS-programma. Vooraf was hij dolenthousiast over deze speciale klus. ,,Het presenteren van je lievelingsprogramma, dat is wel wat hoor. Ik voel die druk wel op mijn schouders”, zei hij in een interview met deze krant.



Wie is de Mol? is met drie miljoen kijkers veruit het best bekeken programma op de zaterdagavond. Daarna volgt het Achtuurjournaal (2,4 miljoen kijkers). Op RTL 4 werd het debuut van Humberto Tan en Paul de Leeuw in Holland's Got Talent goed bekeken. De seizoensstart was goed voor bijna 1,5 miljoen kijkers op de commerciële zender.