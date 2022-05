Nep maar schattig: S10 doet mee aan nieuwste make-uphype

Vroeger werden ze met dikke lagen make-up weggewerkt, tegenwoordig zijn ze helemaal in: sproeten. En wie ze niet heeft, laat ze tijdelijk (of zelfs permanent) zetten - zie S10, die zichzelf gisteravond overtuigend naar de songfestival-finale in Turijn zong.

Wie een beetje op S10's gezicht inzoomt, ziet ze duidelijk en overal. Nepsproetjes op haar neus, op haar wangen, op haar voorhoofd. ,,Hartstikke leuk’’, vindt visagiste Wendy van de Kerkhof (Van de Kerkhof Visagie & Haarstyling) maar - als het aan haar ligt - meer iets voor het podium dan voor alledag. ,,Ik vind het een grappige trend, maar wel iets voor de sterren, niet voor iedereen.’’

Haar punt: de nepsproeten zien er hartstikke nonchalant en ‘makkelijk’ uit, maar zijn in de praktijk best moeilijk aan te brengen. ,,Je wilt uiteraard dat het er heel natuurlijk uitziet, maar om dat effect te bereiken, moet je eigenlijk heel voorzichtig te werk gaan. Doe je dat niet, worden het vlekken of strepen.’’

Haar tip: breng de nepsproeten niet aan met een oogpotlood, maar met wenkbrauwpoeder of oogschaduw. ,,Je moet dan wel een heel fijn kwastje met een scherpe punt gebruiken en voorzichtig stipjes zetten.’’ Een zwarte kleur is voor het gezicht veel te hard; bruin of bruinrood is beter. ,,Dan krijg je een natuurlijk resultaat.’’

Paradoxaal

Tattoo-artiest Lisa Tiele van Dingo Tattoo weet alles van de sproetjeshype: ze zet regelmatig nepsproetjes. ,,Volgens mij is het net zoiets als met steil en krullend haar. Mensen die steil haar hebben willen krullen en andersom. Heb je sproeten, dan vind je het misschien helemaal niet zo leuk en heb je ze níét, dan vind je ze juist mooi en schattig.’’

Voor de sproetjestattoo geldt wel wat voor álle tattoos geldt: hij is in principe voor altijd. ,,Je moet dus wel zeker van je zaak zijn: het zit immers in je gezicht.’’ Tiele gebruikt ook bruin of bruinrode tinten, ‘allemaal in overleg met de klant’.

Volledig scherm Tattoo-artiest Lisa Tiele is expert op het gebied van de nieuwste trend: sproetjes op je neus, wangen of voorhoofd. © Dingo Tattoo

Saillant, maar ook ietwat paradoxaal: je moet met een sproetjestattoo wel extra opletten in de zon. ,,De eerste paar weken na het zetten van de tattoo mag je sowieso niet in de zon. Daarna moet je je altijd met een hoge factor insmeren.’’

Zomer

Een sproetjestattoo zet je liever níét in de zomer. ,,Je zet hem liever niet op een gebruinde huid omdat hij - als je in de winter weer wat witter wordt - misschien wel te veel afsteekt.’’ Het zetten van sproetjes kost ongeveer tweehonderd euro.

