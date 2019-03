Net5 brengt 'Linda.-gevoel’

Sex and the City

Net5 begon op 1 maart 1999 met uitzenden. In de loop der jaren is de zender zich specifiek gaan richten op hoogopgeleide vrouwen tussen de 20 en 34 jaar. Dat werd een succes, vooral door de aankoop van beroemde Amerikaanse series als Ally McBeal, Gilmore Girls, Ugly Betty en Desperate Housewives. ,,Ik herinner me nog goed dat vijftien jaar geleden de laatste aflevering van Sex and the City te zien was op Net 5,” zegt Sitvast. ,,Ik heb toen met mijn zusje en beste vriendin een finalefeestje gehouden, om de aflevering met z’n allen te kijken. Dat was toen écht een ding.”



De afgelopen jaren is dat imago verwaterd. Wie deze week de tv-gids openslaat ziet geen enkele Nederlandse titel geprogrammeerd staan, maar avonturenfilms (The Hunger Games, Twilight) en een misdaadserie als NCIS. De Nederlandse programma’s die Net5 in 2019 uitzendt zijn op een hand te tellen - en de eerste begint pas eind maart. ,,De film- en serieavonden gaan best wel goed. In november hadden we onze beste avond in dertien jaar: 664.000 mensen keken naar Harry Potter. Maar om je zender smoel en identiteit te geven, én om relevant te blijven in het huidige medialandschap, heb je Nederlandse programma’s nodig.” Want tien jaar geleden was het misschien nog uniek dat je op Net5 Amerikaanse films en series kon zien, tegenwoordig kan dat ook op tig andere zenders. Of kijk je ze - nog makkelijker - op Netflix of via een andere dienst.