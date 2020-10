Netflix aangeklaagd om film Cuties: ‘Verspreiding onzedelijke beelden’

Er was al eerder ophef over Cuties, een film over een elfjarig meisje uit een gelovig gezin dat zich aansluit bij de dansgroep van haar klasgenootjes. Toen Netflix de film uitbracht, gebruikte het beelden uit de film waarin de meisjes zich provocerend gedragen als promotiemateriaal. Het bedrijf bood later excuses aan en zei over de poster: ‘Dit was niet representatief voor deze Franse film die een award heeft gewonnen op het Sundance Film Festival. We hebben de beelden en beschrijving geüpdatet.’