Netflix deelt nieuwe trailer You: niet langer de jager, maar de prooi

spoileralert Ruim 2,63 miljoen kijkers zien WIDM-kandidate mysterieus telefoon­tje krijgen

Het 23e seizoen van Wie is de Mol? is gisteravond eindelijk van start gegaan in Kaapstad. Het einde van de eerste aflevering riep al direct vragen op, want ruim 2,63 miljoen kijkers zagen hoe actrice Sarah Janneh een wel heel geheimzinnig telefoontje kreeg.

8 januari