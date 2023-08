Netflix-drama Painkiller is niet voor de tere kinderziel

Elke aflevering van Painkiller begint met een moeder die zegt dat in deze serie het nodige is verzonnen, maar dat de dood van haar kind echt is. Dat is een duidelijk teken aan de wand voor een Netflix-productie die van dik hout planken zaagt. De serie is niet bedoeld voor de tere kinderziel: in de eerste aflevering wordt een ijzeren staak in de hersenen van een personage geslagen, via het oog.