Netflix, HBO, Amazon, Viaplay, NL Ziet: vind je weg in het oerwoud aan streamingdiensten

Nog even en de opvolger van Game of Thrones is een feit. Maar wie die nieuwe fantasyserie, House of the Dragon, of het langverwachte vervolg op Sex and the City (getiteld And Just Like That) wil zien, moet straks wel een abonnement afsluiten bij HBO Max. En u betaalde maandelijks al trouw voor Netflix, Videoland én sinds kort Disney+ om uw Star Wars-honger te stillen. U overweegt daarnaast óók nog Viaplay, dat afgelopen dinsdag de steeds wijder vertakte video- on-demandwereld binnentrad en de exclusieve rechten van Formule 1 bezit. Nooit meer Max Verstappen live in actie? Dat kan toch eigenlijk niet?