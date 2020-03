Netflix hoopt Graham Norton te strikken

Pow­Ned-reporter Dennis Schouten in elkaar geslagen, op zoek naar getuigen

15:17 Dennis Schouten (24) is gisteravond tijdens een feest in Enschede in elkaar geslagen. De PowNed-verslaggever deelt een foto van de enorme, rode bult onder zijn oog. Volgens Schouten zouden zijn ‘k***** video's’ de aanleiding van de mishandeling zijn. De reporter is nu op zoek naar getuigen, die hem in het aangifteproces kunnen helpen.