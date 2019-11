Netflix komt met Nederlandstalige oorlogsfilm

Paula Sleyp (88) uit Sesam­straat overleden

13:03 Actrice Paula Sleyp is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Belgische VRT. Sleyp was vooral bekend van haar rol als oma Paula in Sesamstraat, waar ze vaak in gesprek ging met Tommie en Ieniemienie. Ze had al enkele jaren gezondheidsproblemen.