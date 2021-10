Netflix ontslaat medewerker die lekte over show stand-upcomedian Dave Chappelle

Rolling Stones voorlopig gestopt met hit Brown Sugar na kritiek op ‘racisti­sche’ tekst

13 oktober Rockband The Rolling Stones is van plan de veelbeluisterde hit Brown Sugar de komende tijd niet meer te spelen. Het nummer gaat over de slavernij en zou racistisch zijn. Vooral nadat de band het nummer in 2019 tijdens een liveoptreden speelde, ontstond een golf van kritiek. Veel mensen eisten dat de band het nummer niet meer zou opvoeren.