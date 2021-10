Netflix organiseert Squid Game-speeldagen in Nederland

De pop van het spel Red Light, Green Light, dat in Nederland bekend is als Annemaria Koekoek, staat zaterdag in Maastricht en wordt zondag naar Rotterdam verplaatst. Passanten en fans van 16 jaar en ouder kunnen zich vervolgens gedurende de middag aanmelden bij de gemaskerde bewakers. Per keer kunnen er vijf spelers meedoen. Wie zonder gesnapt te worden de overkant bereikt, wint enkele Squid Game-memorabilia. Uiteraard brengen de Nederlandse spelers het er, in tegenstelling tot die in de serie, wèl levend vanaf.