Netflix-reeks met Anna Drijver en vol intieme scènes is hit: ‘Weten waar we elkaar mogen aanraken’

Actrice Anna Drijver is een hit op Netflix. Nadat ze met eerste seizoen van Undercover al topscores neerzette op de streamingdienst, scoort ze nu met een nieuwe Nederlands-Vlaamse-serie op Netflix. In Knokke Off speelt ze een van de hoofdrollen en die reeks staat op dit moment op 1 in de top 10 van best bekeken series van de dag, aldus Netflix zelf.

De serie begint met de komst van Daan (Eliyha Altena) en zijn moeder Melissa (Anna Drijver) naar de Belgische kuststad Knokke. Zij vertoeven daar op een camping en hebben het bepaald niet breed. Maar al snel komen ze in contact met de lokale bevolking van de mondaine badplaats. Louise (Pommelien Thijs) en Alexandre (Willem De Schryver) zitten niet om een dubbeltje verlegen en spenderen hun zomers vol drank en drugs op de boulevard.



Maar hoe onbezonnen en vrolijk het allemaal lijkt, het verhaal gaat dieper. Zo heeft Louise een bipolaire stoornis, komt Alexandre uit een gezin met weinig liefde en veel problemen en blijkt Melissa ook een andere agenda te hebben dan een onschuldige vakantie. Geweld, verraad, intriges, seksuele escapades. Niets wordt geschuwd in de Netflixserie.

Volledig scherm Louise (Pommelien Thijs) en Alexandre (Willem De Schryver) in Knokke off. © VRT

Over de vele intieme scènes zegt De Schryver tegen Het laatste nieuws: ,,Er zijn veel afspraken rond die scènes gemaakt op voorhand. Felien, de intimiteitscoach was ook altijd aanwezig als er intieme scènes gespeeld werden.” Op die manier werd veiligheid gecreëerd, stelt de acteur. ,,Daardoor zijn duidelijk de grenzen aangegeven. We weten dat iedereen er oké mee is. We weten waar we elkaar al dan niet mogen aanraken.”

De Netflixreeks is vijf dagen na de release al een hit te noemen, met de eerste plek in de lijst met best bekeken series die de streamingsdienst samenstelt. Naast Anna Drijver komt nog een bekend gezicht voorbij voor Nederlanders: Jasmine Sendar. De actrice speelde onder meer in Goudkust en Onderweg naar morgen en is sinds kort te zien in Goede tijden, slechte tijden.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: