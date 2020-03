Netflix-serie Lucifer krijgt alsnog een zesde seizoen

Het is niet de eerste keer dat Lucifer uit de as herrijst. De serie werd eerst uitgezonden bij Fox, maar toen de kijkcijfers terugliepen besloot die zender om na drie seizoenen te stoppen met de tv-reeks. Fans begonnen online een campagne onder de noemer #SaveLucifer. Netflix besloot Lucifer in 2018 uit te gaan zenden en nam de serie over van Fox.



Lucifer vertelt het verhaal van de duivel, die zich verveelt in de hel en daarom een nachtclub opent in Los Angeles. Als hij betrokken raakt bij een moordzaak, raakt hij onder de indruk van rechercheur Chloe Decker (Lauren German). Vanaf dat moment laat hij zich inhuren als consulent bij de politie om te helpen bij moordzaken.