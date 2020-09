‘Netflix-serie Ratched is soms net een Hitchcock-film’

De presentatrice van EenVandaag en de Live Nieuws updates van deze site schuift deze week aan bij Kevin Goes en Charlene Heezen. Ze is groot fan van series kijken: ,,Al tijdens het opdoen van mijn make-up ‘s ochtends heb ik een serie aanstaan.’’ Samen met Heezen en Goes, keek Noorzai deze week de serie Ratched op Netflix. Deze serie is gebaseerd op het karakter van Mildred Ratched uit de film One Flew over the Cuckoo's Nest, met Jack Nicholson. De Netflix-serie is gemaakt door Ryan Murphy, die eerder succes had met American Horror Story en Glee. Goes is enthousiast: ,,Vooral vanaf aflevering drie, dan wordt het echt spannend.’’ Noorzai: ,,Het houdt mij niet helemaal vast, visueel is het mooi, maar ik heb het al gezien. Het is zo gelikt, het klopt helemaal.’’ Heezen vindt dat juist wel fijn: ,,Ik heb er zelf meer moeite mee dat dat mooie ook terugkomt in het verhaal.’’