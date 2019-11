Netflix trakteert: tweede seizoen You op tweede kerstdag te zien

‘Ben jij klaar voor seizoen twee?’ valt er te lezen in het bericht dat Netflix deelt, gevolgd door de exacte datum van de release: 26 december. Fans van de serie reageren massaal onder de aankondiging, die inmiddels kan rekenen op meer dan 35.000 reacties en 67.000 likes.



De serie You vertelt het verhaal van een charmante baas van een boekwinkel, Joe (gespeeld door Penn Badgley), die is geobsedeerd door een opkomend schrijfster. Hij probeert in contact met haar te komen, maar neemt steeds extremere stappen om zijn doel te bereiken. Aan het einde van het eerste seizoen is te zien dat schrijfster Beck op brute wijze is vermoord door Joe en dat Joe’s ex Candace nog leeft.



Het tweede seizoen van de duistere serie staat in het teken van de verhuizing van Joe. Woonde hij eerst in New York, nu zoekt hij een nieuw stulpje in Los Angeles. Wat de fans voor de rest te wachten staat, is nog niet bekend, al stelde een schrijver van de serie dat kijkers in ieder geval een compleet nieuwe kant van hoofdpersonage Joe Goldberg gaan zien.